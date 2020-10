Polícia Municipal sensibiliza população de Felgueiras para combate à Covid-19

A Polícia Municipal de Felgueiras tem em curso um conjunto de ações de sensibilização à população para o combate à Covid-19. Concelho a concelho, as autoridades policiais visitam estabelecimentos comerciais e relembram as regras que entraram em vigor com a situação de calamidade.

Num café visitado pelas autoridades, o proprietário já conhece as regras, mas mesmo assim terá de fazer algumas alterações ao espaço. Com ou sem uso, há mesas a mais. Vão ter que ser retiradas. E as que ficarem não podem estar tão juntas.

A iniciativa não se fica apenas pelos comerciantes. A Polícia Municipal vai percorrer as mais de 30 freguesias do concelho para informar e sensibilizar a população sobre as regras para conter a pandemia.