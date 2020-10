Cemitérios impõem restrições no Dia de Finados

Os cemitérios vão impor limites e medidas suplementares de proteção no próximo fim de semana de Finados em que o país volta a estar em confinamento.

As restrições variam de município para município e já há autarquias a decidirem encerrar por completo, mas segundo o jornal Público, a Conferência Episcopal Portuguesa pediu às autarquias e juntas de freguesia que mantivessem os cemitérios abertos, ainda que com mais restrições.

Visitas limitadas em número e em tempo de duração são algumas das medidas. Em Vila Verde, não se vai poder estar mais do que 15 minutos no cemitério. Em Cascais, não vão poder estar mais do que cinco pessoas por campa e se a regra não for cumprida a autarquia admite suspender todas as entradas.

DIA DE LUTO NACIONAL EM 2 DE NOVEMBRO

O Governo decretou esta quinta-feira o dia 2 de novembro como dia de luto nacional para prestar homenagem "a todos os falecidos", em particular às vítimas mortais da covid-19.