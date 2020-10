Madrid decreta recolher obrigatório

O Governo espanhol decretou hoje o recolher obrigatório em Madrid já a partir deste fim de semana, após Espanha registar um novo recorde de infeções. Quase 21 mil novos casos esta quinta-feira.

A partir da meia-noite e até às 6 da manhã estão proibidos todos os ajuntamentos, que já estão limitados a seis pessoas durante o dia. Bares e restaurantes só podem aceitar clientes até às 11 da noite.

A comunidade autónoma com o maior número de infeções em Espanha tenta assim reduzir drasticamente a atividade social na região da capital, numa altura em que as medidas excecionais decretadas há duas semanas pelo Governo de Pedro Sanchez terminam este sábado ao meio-dia

O chefe do Governo espanhol explica esta tarde o país as novas medidas para conter a pandemia de Covid-19.

A região de Castela e Leão já anunciou entretanto que também irá impor um recolher obrigatório aos seus habitantes a partir deste fim de semana e o presidente da região de Valença indicou que fará o mesmo nos próximos dias.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quinta-feira que há mais 16 mortes e 3.270 novos casos de Covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.229 para 2.245, mais 16 do que na quarta-feira.

Dos 3.270 novos casos, 1.954 são na região Norte, 936 em Lisboa e Vale do Tejo, 281 na região Centro, 56 no Alentejo, 28 no Algarve, 12 na Madeira e três nos Açores.

O número de infetados subiu de 106.271 para 109.541, mais 3.270 em apenas 24 horas.

Mais de 1,1 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Links úteis