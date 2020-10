Médico sublinha que máscara é “medida central” contra o novo coronavírus

O diretor de medicina intensiva do hospital de São João, José Artur Paiva, relembra que o uso da máscara é uma das principais medidas para evitar a transmissão de vírus e que há evidências que comprovam isso mesmo.

72 concelhos com risco muito elevado de contágio. Costa afasta para já estado de emergência

O país atingiu este sábado um novo máximo de casos de covid-19, um número que há uns meses parecia ser impensável: 3.669. Só na região Norte registaram-se mais de 2.200 infeções. A última semana é, assim, a pior de sempre desde o início da pandemia.

Desde março há registo de 116.109 casos de covid-19 e 2.297 mortes causadas pela doença.

Os internamentos hospitalares também atingiram nas últimas 24 horas os valores máximos registados desde o início da pandemia, num total de 1.455, mais 37 pessoas internadas do que na sexta-feira. Nos cuidados intensivos estão internados 221 doentes, mais 23 do que no dia anterior.

O Semanário Expresso, também avançou este sábado, que há pelo menos 72 concelhos do país que têm um um risco muito elevado de infeção pelo novo coronavírus e a a zona de maior incidência é na região Norte.

A fronteira de perigo é traçada quando existem mais de 120 novos casos de infeção por cada cem mil habitantes

Costa considera prematuro falar em estado de emergência

Mesmo perante este cenário, o primeiro-ministro considera prematuro colocar já o país em estado de emergência. No entanto, não exlui um agravamento das medidas quando chegar o inverno.

Uma das medidas que pode ser equacionada é o recolher obrigatório, mas tudo vai depender do avanço da pandemia.

Para já, avançou o uso de máscara na rua e no próximo fim-de-semana vai ser proibido circular entre concelhos. E António Costa

recusa que se trate de um teste para o Natal.