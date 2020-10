Covid-19. Marcelo recebe três antigos ministros da Saúde 

O Presidente da República vai reunir-se esta segunda-feira com três antigos ministros da Saúde, num encontro para avaliar a situação da pandemia de covid-19 em Portugal e as possíveis medidas a implementar.

Luís Filipe Pereira, Ana Jorge e Fernando Leal da Costa vão ser recebidos, esta segunda-feira à tarde, em Belém.

Marcelo faz ronda de reuniões com representantes da saúde para chegar a consenso

Marcelo Rebelo de Sousa iniciou na passada semana uma consulta a várias personalidades da área da saúde, tendo começado pela ministra da tutela, Marta Temido, no que serão "duas ou três semanas muito importantes", adiantou.

O Presidente da República revelou que no final dessas consultas gostaria de encontrar um "consenso de pontos de vista", quer "quanto à evolução da pandemia e das medidas para a enfrentar", mas também de que "há um equilíbrio entre a preocupação com a vida e a saúde e a não paragem radical da economia e da sociedade portuguesa".

Por isso, vai também ouvir o "setor económico e social", concluiu.



É essencial que OE dê "sinal claro" de investimento na saúde"

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) declarou este sábado que "é essencial que o Orçamento do Estado dê um sinal claro de investimento na saúde" e alertou que há menos médicos do que há um ano.

"Os médicos este ano são menos do que o ano passado, os médicos que se vão reformar nos próximos três anos a nível dos médicos de família serão cerca de 1.300, e médicos hospitalares cerca de 1.500", disse Roque da Cunha, considerando que os recursos humanos são "claramente insuficientes".

O secretário-geral do SIM falava aos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para analisar a atual situação pandémica no país provocada pelo novo coronavírus.