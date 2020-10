Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa tem 160 internados com covid-19 

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa está à beira da rutura com 160 internados com covid-19. A falta de espaço e de recursos humanos está a deixar os profissionais no limite.

É o hospital do Norte com o maior número de pessoas internadas com o novo coronavírus. A falta de espaço obrigou à transferência de mais de 40 doentes para outros hospitais. Dos 160 que ficaram, 30 estão no serviço de doenças respiratórias.

A falta de profissionais de saúde e de condições de trabalho levaram médicos a declinar toda e qualquer responsabilidade pelo que venha a suceder no exercício de funções.

A administração reconhece que a pressão é enorme e crescente, mas nega que o hospital esteja perto da rutura.

Covid-19 no Norte. Região do Grande Porto é a mais preocupante

O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto diz que a região Norte pode atingir os 7 mil casos diários de covid-19 nos próximos 10 dias.

Os concelhos de Gondomar e Valongo pedem ao Governo que decrete o recolher obrigatório no distrito e Vila Nova de Gaia vai mais longe e defende o regresso ao estado de emergência.

Nos últimos três dias, a região Norte somou mais de 3 mil novas infeções. No domingo, registou quase 63% dos novos casos.