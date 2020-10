SNS transfere doentes com covid-19 para privado 

O Serviço Nacional de Saúde está a transferir doentes com covid-19 para um hospital privado.

A notícia é avançada pelo Público e Jornal de Negócios, que dão conta que o Hospital Escola da Universidade Fernando Pessoa recebeu 10 doentes com covid-19.

O hospital em Gondomar garante ainda ter capacidade para receber mais 20 pessoas.

Na semana passada, foi assinada uma convenção com a Administração Regional de Saúde para o hospital poder receber doentes infetados com o novo coronavírus, enviados por hospitais do distrito do Porto.

Até esta quarta-feira, todos os doentes recebidos foram encaminhados pelo Hospital de Penafiel, que já não tem capacidade de resposta.

O Jornal de Negócios diz que a Administração Regional do Norte está a negociar com a CUF e o grupo Lusíadas para a assinatura de novas convenções.

Há também contactos informais entre a ARS de Lisboa e Vale do Tejo e a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada para a avaliar a capacidade dos hospitais do setor.

Hospitais do Norte sob pressão. Taxa de ocupação nos internamentos perto de 80%

Os hospitais da região Norte são os mais pressionados pelo aumento do número de infetados com covid-19.

Nos hospitais públicos da região a taxa de ocupação nos internamentos e nos cuidados intensivos está muito perto dos 80%. Alguns admitem voltar a diminuir a atividade programada e adiar consultas externas e cirurgias.

Em Vila Nova de Gaia, já se pondera selecionar os doentes de outras patologias que vão ou não ser tratados. O São João poderá ter que interromper até 20% da atividade programada.

No hospital de Santo António, foram instaladas mais 17 camas, e o Pedro Hispano de Matosinhos transformou o ginásio de medicina física e de reabilitação em unidade de cuidados intermédios.