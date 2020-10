Covid-19 em Portugal. Projeções apontam para novo máximo de internados esta semana

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou esta segunda-feira que os internamentos por Covid-19 nos hospitais, em enfermaria e unidades de cuidados intensivos (UCI), deverão ultrapassar os três mil na próxima semana.

Segundo as projeções do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgados hoje pela ministra numa conferência de imprensa, a partir de 4 de novembro estima-se que estejam internados em enfermaria 2.634 doente e 444 em UCI.

Já na quarta-feira, deverá ser ultrapassado o máximo de doentes hospitalizados nos cuidados intensivos registado na primeira vaga (271).

Portugal com 27 mortes e 2.447 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta segunda-feira que há mais 27 mortes e 2.447 novos casos de covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.316 para 2.343, mais 27 do que no domingo. Já o número de infetados subiu de 118.686 para 121.133, mais 2.447 casos em 24 horas.

Dos 27 óbitos nas últimas 24 horas, 13 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 8 no Norte, 5 na região Centro e 1 no Alentejo. Em relação aos novos contágios, 1.633 registaram-se na região Norte, 580 em Lisboa e Vale do Tejo, 167 na região Centro, 27 no Algarve, 24 no Alentejo, 11 na Madeira e 5 nos Açores.

Rafael Marchante

Há mais 98 pessoas internadas, totalizando 1.672, o número mais alto desde o início da pandemia. Nos cuidados intensivos estão 240, mais 10 em relação a domingo.

As autoridades de saúde têm 59.631 pessoas em vigilância, mais 882 que no domingo.

A DGS revela ainda que estão ativos 48.834 casos - um novo máximo em Portugal desde que começou a pandemia -, mais 1.341 em relação a domingo. Nas últimas 24 horas, 1.079 doentes recuperaram, totalizando 69.956 desde o início da pandemia.

Máscara obrigatória na rua. Como está a ser recebida a medida?

O uso obrigatório de máscara na rua foi aprovado na sexta-feira no Parlamento e terá uma duração prevista de 70 dias.

O diploma prevê algumas exceções à regra: dispensa, por exemplo, menores de 10 anos ou pessoas com condição clínica que não permita a utilização da máscara.

A nova lei só entra em vigor depois da promulgação do Presidente da República, mas nas ruas de Lisboa e do Porto são já muitos os que usam esta proteção.

Quem não respeitar as novas regras, arrisca uma multa com valores entre os 100 e os 500 euros.

Veja também: