Covid-19 no Norte. Região do Grande Porto é a mais preocupante 

O Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto diz que a região Norte pode atingir os 7 mil casos diários de covid-19 nos próximos 10 dias.

Os concelhos de Gondomar e Valongo pedem ao Governo que decrete o recolher obrigatório no distrito e Vila Nova de Gaia vai mais longe e defende o regresso ao estado de emergência.

Nos últimos três dias, a região Norte somou mais de 3 mil novas infeções. No domingo, registou quase 63% dos novos casos.

Região Norte pode atingir os 7 mil casos diários na próxima semana

A região Norte poderá atingir 7.000 novos casos de infeção pelo novo coronavírus na próxima semana, alertaram esta quarta-feira especialistas, afirmando existirem "vários concelhos" num "patamar semelhante" aos três do Tâmega e Sousa onde foram impostas medidas mais restritas.

Em declarações à agência Lusa, Milton Severo, responsável pelas projeções do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), afirmou esta quarta-feira que, a manterem-se as previsões, a região Norte pode "chegar aos 7.000 novos casos" de infeção por SARS-CoV-2 e atingir um índice de transmissibilidade (o designado RT) de 1,6.