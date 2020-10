Em Portugal, a maior parte dos seguros não cobre as despesas de internamento aos doentes com covid-19.

Há quem queira internar familiares no privado e seja impedido de o fazer, porque há uma cláusula que exclui epidemias e pandemias.

A SIC perguntou à Associação Portuguesa de Seguradores se os seguros de saúde em Portugal cobrem ou não as despesas de internamento de doentes diagnosticados com covid-19. E a associação explica, no entanto, que há uma situação em que os seguros assumem as despesas.