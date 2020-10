Covid-19. Morreram duas idosas do lar de Macedo de Cavaleiros

A direção da Casa de Repouso Afonso, em Macedo de Cavaleiros, informou esta quarta-feira da morte de duas idosas que testaram positivo no surto com 27 casos naquele lar privado do distrito de Bragança.

Num comunicado publicado nas redes socais, a direção da instituição informa que as duas idosas morreram na madrugada desta quarta-feira que "apesar de padeceram já de patologias, o certo é que o vírus agudizou as mesmas".

A direção expressa condolências às famílias e informa que "todos os demais residentes se encontram bem e clinicamente estáveis".

Primeiro caso foi de uma utente, detetado a 14 de outubro

Este lar de idosos tem 40 utentes e 20 funcionários e assegura que "todos os residentes continuam a ser monitorizados e acompanhados hora a hora pelos profissionais de saúde" que acompanham este surto.

O primeiro caso positivo de infeção foi detetado a 14 de outubro e diz respeito a uma utente que tinha sido hospitalizada para uma intervenção cirúrgica.

Veja também: