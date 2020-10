"Em filas várias horas e muito perto umas das outras". O cenário da pandemia em Newark nos EUA

O jornalista Ricardo Costa, enviado especial da SIC às eleições presidenciais dos Estados Unidos, contou que em Newark, no estado de Nova Jérsia, as pessoas são agora testadas mal haja um sintoma, o que não acontecia anteriormente.

Esta quarta-feira, havia centenas de pessoas nas filas para fazerem o teste à covid-19. Ricardo Costa, num dos centros de testagem, disse que as condições "não são brilhantes".

"As pessoas têm de estar em filas durante várias horas e muito perto umas das outras", retratou o enviado da SIC.

Devido ao aumento de infetados com covid-19, com o maior número de casos no condado de Essex, as restrições para controlar o contágio foram apertadas. O comércio não essencial passou a encerrar às 20h00 e há "uma espécie de recolher obrigatório".

No estado de Nova Jérsia, as sondagens apontam para uma vitória democrata.

Veja também: