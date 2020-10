Medida que obriga ao uso de máscara na rua está a ser cumprida

Entrou, esta quarta-feira, em vigor a medida que obriga a utilização da máscara na rua quando não for possível manter o distanciamento recomendado pelas autoridades de saúde para contenção da covid-19.

Ainda há dúvidas quanto às situações em que o uso é obrigatório, mas a medida está a ser cumprida.

A lei estará em vigor até janeiro. As exceções aplicam-se a quem tenha uma condição clínica que impeça o uso de máscara ou quando circular com elementos do mesmo agregado familiar, desde que não estejam próximos de outras pessoas.

Sejam cirúrgicas ou de tecido, lisas ou estampadas, as máscaras passaram a ser um acessório para quando se sai à rua.