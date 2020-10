Afluência de doentes com AVC aos hospitais diminuiu durante a pandemia

Por hora, três portugueses sofrem um AVC. Destes, um não sobrevive. O AVC é a principal doença aguda não-Covid e a que mais mata em Portugal.

Durante a pandemia, os hospitais registaram uma redução de 25 a 50% na afluência de doentes aos serviços médicos. Os especialistas acreditam que o medo de contágio tenha dissuadido os doentes de se dirigirem aos hospitais. Mas no caso em caso de AVC é importante agir com celeridade logo após os sintomas.

No dia em que se celebra o Dia Mundial do AVC, os especialistas deixam um pedido: que as unidades e equipas que tratam os casos esta doença não sejam todos convertidos em alas para tratamento da Covid-19.