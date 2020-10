Covid-19. Pessoas desfavorecidas são as mais afetadas, diz investigadora

A investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto Teresa Leão afirmou que a pandemia afeta as pessoas mais desfavorecidas, referindo-se a "migrantes, desempregados e pessoas com vínculos de trabalho temporários e com menor escolaridade".

"São aquelas que infetarão mais e que morrerão mais", acrescentou.

Na Edição da Noite, a investigadora defendeu que estas pessoas têm de receber a ajuda do Governo para conseguirem ficar em casa, em caso de ficarem infetadas com o novo coronavírus.

