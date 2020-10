Covid-19. Quarentena de doentes assintomáticos baixa para 10 dias

A Direção-Geral da Saúde (DGS) emitiu esta terça-feira uma nota onde atualiza as regras de levantamento de isolamento profilático de doentes assintomáticos com covid-19.

As medidas determinam agora que um doente assintomático termine o isolamento ao fim de dez dias, ao contrários dos atuais 14.

A possibilidade já tinha sido admitida pela Diretora-geral da Saúde Graça Freitas, no mês passado, e vai ao encontro do que já acontece noutros países, como Espanha, França, ou Alemanha.

"Os doentes com COVID-19 assintomática, isto é, pessoas sem qualquer manifestação clínica de doença à data do diagnóstico laboratorial e até ao final do seguimento clínico, o fim das medidas de isolamento é determinado 10 dias após a realização do teste laboratorial que estabeleceu o diagnóstico", pode ler-se no documento.