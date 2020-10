Os países europeus mais afetados pela pandemia estão a tomar medidas drásticas. É o caso da Alemanha, que tem a partir de segunda-feira novas medidas restritivas.

A partir de segunda-feira e até ao fim de novembro encerram na Alemanha as discotecas, bares, restaurantes, espaços culturais e de lazer, mas mantêm-se abertas as escolas e creches, assim como o comércio.

França volta ao confinamento já na sexta-feira. Bares e restaurantes fecham, mas à semelhança do que acontece na Alemanha, as escolas mantêm-se abertas e, a partir de segunda-feira, os alunos com mais de seis anos têm de usar máscara. O epidemiologista conselheiro do Governo considera que o confinamento terá de ser prolongado depois de 1 de dezembro.

