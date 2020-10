Covid-19. Recolher obrigatório entre as medidas propostas pelo Governo 

O Governo quer decretar o recolher obrigatório, restrições específicas para cada concelho, dependendo do grau de risco, e o teletrabalho obrigatório, como medidas para evitar a propagação do novo coronavírus.

Ao que a SIC apurou, estas são as três medidas que o Executivo está a apresentar aos partidos com assento parlamentar, nas reuniões que decorrem esta sexta-feira.

A dúvida agora é se é necessário voltar a decretar o estado de emergência, não para impor o confinamento geral de março e abril, mas para dar ao Governo o enquadramento legal que lhe permita pôr em prática medidas mais restritivas.

Esta será a uma das decisões que será fechada no Conselho de Ministros extraordinário de sábado. Nas reuniões que estão a decorrer esta sexta-feira, o Executivo tem procurado deixar a ideia de que a intenção é conseguir recuperar do impacto da pandemia em novembro, para que seja possível "poupar o Natal".

Recolher obrigatório só pode ser imposto com estado de emergência

O recolher obrigatório só pode ser imposto em Portugal com a declaração do estado de emergência. É o que defendem alguns membros do Executivo português com base no sistema legal de Portugal.

De acordo com o jornal Público, não é possível implementar o reconhecer obrigatório enquanto o país continuar em situação de calamidade.

A medida já está em vigor em alguns países europeus, como Espanha, Itália, França e Bélgica, para fazer face ao aumento dos casos de covid-19.

"Não temos economia para suportar" um novo confinamento total

O líder do PSD, Rui Rio, alertou esta sexta-feira uma "situação ainda mais grave" na pandemia de covid-19 do que em março e avisou que o país "não tem economia" para suportar um estado de emergência como o anterior.

Após uma audiência com o primeiro-ministro, Rui Rio disse que a medida "mais em cima da mesa" do lado do Governo é a monitorização da situação por concelhos, com respostas específicas adequadas à gravidade.

Sobre a possibilidade de Portugal entrar num novo estado de emergência, o líder social-democrata não descartou a possibilidade, mas avisou que o país não pode voltar a ficar confinado.

"Não temos economia para suportar uma coisa destas"

A circulação de pessoas para fora do concelho de residência está limitada em Portugal desde as 00:00 desta sexta-feira, até às 06:00 de terça-feira, no âmbito das medidas para conter a pandemia de covid-19.

A medida decretada pelo Governo vai vigorar num período que inclui o Dia de Todos os Santos, no domingo, 1 de novembro, e o Dia de Finados, no dia seguinte, quando muitos portugueses se deslocam aos cemitérios.

A fiscalização vai ser apertada até terça-feira e quem não seguir as regras, incorre num crime de desobediência, punível com uma coima que pode chegar aos 500 euros.