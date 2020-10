Covid-19. "Não temos economia para suportar" um novo confinamento total 

O líder do PSD, Rui Rio, alertou esta sexta-feira uma "situação ainda mais grave" na pandemia de covid-19 do que em março e avisou que o país "não tem economia" para suportar um estado de emergência como o anterior.

Após uma audiência com o primeiro-ministro, Rui Rio disse que a medida "mais em cima da mesa" do lado do Governo é a monitorização da situação por concelhos, com respostas específicas adequadas à gravidade.

Sobre a possibilidade de Portugal entrar num novo estado de emergência, o líder social-democrata não descartou a possibilidade, mas avisou que o país não pode voltar a ficar confinado.

"Não temos economia para suportar uma coisa destas"

Primeiro-ministro recebe os partidos

Rui Rio foi o primeiro líder partidário a ser recebido em São Bento, num dia em que António Costa ouve todos os nove os partidos com representação parlamentar para procurar um consenso para a adoção de medidas imediatas de combate à pandemia de covid-19, que tem registado um continuado aumento em Portugal.

As medidas a tomar pelo Governo serão depois anunciadas por António Costa, no sábado, no final de uma reunião do Conselho de Ministros extraordinária.