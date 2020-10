"Ações imediatas" para controlo da pandemia. Costa convoca partidos e Conselho de Ministros

EM ATUALIZAÇÃO

O primeiro-ministro marcou com os partidos reuniões na sexta-feira e convocou para sábado um Conselho de Ministros extraordinário para definir novas "ações imediatas" para o controlo da pandemia da Covid-19 em Portugal.

Fonte do Governo disse hoje à agência Lusa que, perante a evolução da pandemia em Portugal nas últimas semanas, a ministra da Saúde, Marta Temido, e a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, estão já a ouvir um conjunto de epidemiologistas.

Além das reuniões com os partidos com representação parlamentar e do Conselho de Ministros extraordinário, o ministro Estado da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira, está a ouvir parceiros sociais.

Ainda no âmbito do combate à Covid-19, o primeiro-ministro participará ainda num Conselho Europeu extraordinário, por videoconferência, na quinta-feira, ao fim do dia, para procurar resposta coordenada a nível europeu.

No passado dia 14, Portugal elevou o nível de alerta face à pandemia de Covid-19, passando da situação de contingência para situação de calamidade em todo o território nacional.



A decisão foi então anunciada pelo primeiro-ministro, António Costa, no final de uma reunião do Conselho de Ministros, justificando a elevação de nível de alerta face à "grave" evolução dada epidemia em Portugal.



A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo.



Em Portugal, morreram 2.371 pessoas dos 124.432 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.