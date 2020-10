Surto em lar na Figueira da Foz. Mais de 60 infetados em instituição de Buarcos 

Um surto de covid-19 num lar de Buarcos, na Figueira da Foz, fez 63 infetados, entre os quais 62 utentes e um profissional de saúde.

O alerta chegou depois de uma utente ter sido transportada para o hospital para uma intervenção cirúrgica de urgência. Acusou positivo no mesmo dia em que os funcionários faziam um teste de rotina por amostragem. As autoridades de saúde testaram de imediato os 99 utentes do lar que tem capacidade para 106.