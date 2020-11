Covid-19 em Itália. Número de mortes foi o mais alto desde maio

Em Itália, foram registadas 353 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o valor mais alto desde o dia 6 de maio. Houve mais 28.244 novos casos, um aumento em comparação com segunda-feira - quando foram registados 22.253 novos casos.

Desde o início da pandemia já morreram 39.412 pessoas em Itália, tendo sido identificado um total de 759.829 casos de Covid-19.

A região de Lombardia, onde se situa a cidade de Milão, permanece a zona mais afetada pelo novo coronavírus. Esta terça-feira foram registados 6.804 novos casos, mais cerca de 1.500 casos do que no dia anterior. Em segundo lugar surte a região de Piedmont, com 3.169 novos casos nas últimas 24 horas.

O Governo italiano aumentou as restrições para conter a pandemia, incluindo a limitação de viagens para as zonas mais afetadas pelo novo coronavírus e a implementação de um recolhimento noturno. A possibilidade de regressar a um confinamento nacional está a ser afastada, para já, para evitar uma nova queda na economia do país.