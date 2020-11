Marcelo Rebelo de Sousa esteve a ouvir os parceiros esta terça-feira, em Belém.

A CGTP é contra um novo estado de emergência, por considerar que não é uma solução.

Já a UGT não se opõe a um estado de emergência no Natal. "Não é algo que nos aflija", defendeu o secretário-geral da UGT. No entanto, acusa o governo de não ouvir os parceiros sociais sobre as medidas de combate à pandemia.

Veja também: