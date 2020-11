Covid-19. Alcácer do Sal contesta a inclusão na lista dos concelhos com maior risco

O município de Alcácer do Sal contesta a inclusão na lista dos 121 concelhos com novas restrições. O presidente da Câmara acusa o Ministério da Saúde e o Governo de deturparem a contagem dos casos no concelho, nos 14 dias anteriores a 31 de outubro.

Segundo o autarca, Alcácer do Sal registou 27 e não 32 casos de covid-19 e, por isso, não tem os 240 casos por 100 mil habitantes, necessários para a inclusão na lista dos concelhos com risco elevado de contágio.

O presidente pediu ao Governo para corrigir a situação, mas a resposta não foi positiva. O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde considera que Alcácer do Sal cumpre o critério definido para a inclusão na lista dos concelhos com maior risco de contágio e diz que o município deve respeitar as restrições definidas pelo Governo.