Covid-19. Contiuam a surgir surtos em lares da Guarda e Castelo Branco

Nos distritos da Guarda e de Castelo Branco continuam a surgir surtos de covid-19 em lares. Os mais recentes aconteceram em Trancoso e Seia, onde também encerrou a pré-escola e a creche geridas pelo centro paroquial.

Em Seia, 5 das 6 funcionárias da pré-escola estão infetadas e o centro paroquial que gere o espaço decidiu encerrar a valência e também a creche que funciona lado a lado. A decisão foi tomada ontem e as cerca de 100 crianças enviadas para casa.

Ainda no distrito da Guarda, na freguesia de Reboleiro, concelho de Trancoso, surgiu um surto também num lar. Estão infetados, no total, 43 pessoas, 37 utentes e 6 funcionários.

No Fundão, o mais recente surto surgiu no lar do centro paroquial de Valverde com 30 pessoas doentes que, para já, não inspiram cuidados de saúde especiais.

Em Belmonte diferem os números, mas a tendência é a mesma: dos 142 casos ativos no concelho, 128 pertencem ao lar da Santa Casa da Misericórdia de Belmonte, 35 são funcionários e 93 utentes.