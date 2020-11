Covid-19. Hospital de Penafiel encaminhou 30 doentes para o privado

O Hospital de Penafiel já teve de encaminhar 30 doentes para o Hospital Fernando Pessoa.

Também o Hospital militar já aumentou o número de camas disponíveis para acolher utentes do SNS, passou de 20 para 47.

A ARS-Norte está a negociar parcerias tanto com o setor privado, como social. Estará para breve, um acordo com o grupo CUF, por exemplo, que se mostrou disponível para assinar um protocolo com o Estado.

Neste momento a bola está do lado do grupo privado. A ARS aguarda indicação de quantas camas a CUF tem disponíveis e em que unidades de saúde.