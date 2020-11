Ordem dos Enfermeiros diz que se vive "ambiente de guerra" no Hospital de Penafiel

A Ordem dos Enfermeiros diz que se vive "um ambiente quase de guerra" no Hospital de Penafiel, que faz parte do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

Com 10% dos internamentos por covid-19 a nível nacional, vivem-se momentos de desespero, a situação é insustentável.

O vídeo foi feito esta terça-feira nas urgências do hospital na área dedicada a doentes respiratórios.



Já não há espaço para tantas pessoas.



