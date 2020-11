Portugal com mais 59 mortes e 7.497 casos de covid-19, 3.927 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta quarta-feira que há mais 59 mortes e 7.497 novos casos de Covid-19 em Portugal. No total, o país regista 2.694 vítimas mortais e 156.940 infetados pelo novo coronavírus.

A DGS explica que dados apresentados no relatório desta quarta-feira incluem o somatório de 3.570 casos, decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte, desde o dia 30 de outubro.

Nas últimas 24 horas estão mais cinco doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 325.

Em relação aos internamentos em enfermaria são agora 2.337pessoas, menos 12 do que na terça-feira.

A DGS revela que estão ativos 65.300 casos de infeção, mais 5.081 do que na terça-feira. Também nas últimas 24 horas foram dados como recuperadas 2.357 pessoas, num total de 88.946 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 65.566 pessoas, menos 81 que nas últimas 24 horas.

O confinamento parcial entrou esta quarta-feira em vigor em 121 concelhos de Portugal continental onde há "risco elevado de transmissão da covid-19", aplicando-se o dever de permanência em casa, exceto para deslocações autorizadas, como compras, trabalho, ensino e atividade física.

Além de medidas específicas para estes concelhos, a resolução do Conselho de Ministros publicada em Diário da República prolonga a declaração de situação de calamidade em todo o território nacional continental até às 23:59 do dia 19 de novembro.

As novas medidas serão aplicadas aos concelhos que tenham acumulado 240 casos de covid-19 por cada 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores. Os concelhos de maior risco serão identificados a cada 15 dias e são sujeitos a medidas especiais que entram em vigor a partir de desta quarta-feira

Para já, são 121 os concelhos abrangidos por estas medidas:

Alcácer do Sal Odivelas Alcochete Oeiras Alenquer Oliveira de Azeméis Alfândega da Fé Oliveira de Frades Alijó Ovar Almada Palmela Amadora Paredes de Coura Amarante Paredes Amares Penacova Arouca Penafiel Arruda dos Vinhos Peso da Régua Aveiro Pinhel Azambuja Ponte de Lima Baião Porto Barcelos Póvoa de Varzim Barreiro Póvoa do Lanhoso Batalha Redondo Beja Ribeira da Pena Belmonte Rio Maior Benavente Sabrosa Borba Santa Comba Dão Braga Santa Maria da Feira Bragança Santa Marta de Penaguião Cabeceiras de Basto Santarém Cadaval Santo Tirso Caminha São Brás de Alportel Cartaxo São João da Madeira Cascais São João da Pesqueira Castelo Branco Sardoal Castelo de Paiva Seixal Celorico de Basto Sesimbra Chamusca Setúbal Chaves Sever do Vouga Cinfães Sines Constância Sintra Covilhã Sobral de Monte Agraço Espinho Tabuaço Esposende Tondela Estremoz Trancoso Fafe Trofa Figueira da Foz Vale da Cambra Fornos de Algodres Valença Fundão Valongo Gondomar Viana do Alentejo Guarda Viana do Castelo Guimarães Vila do Conde Idanha-a-Nova Vila Flor Lisboa Vila Franca de Xira Loures Vila Nova de Cerveira Macedo de Cavaleiros Vila Nova de Famalicão Mafra Vila Nova de Gaia Maia Vila Pouca de Aguiar Marco de Canaveses Vila Real Matosinhos Vila Velha de Ródão Mesão Frio Vila Verde Mogadouro Vila Viçosa Moimenta da Beira Vizela Moita Mondim de Basto Montijo Murça

AS NOVAS MEDIDAS

Dever de recolhimento domiciliário (exceto para ir trabalhar, ir à escola, fazer compras ou exercício físico);

(exceto para ir trabalhar, ir à escola, fazer compras ou exercício físico); Desfasamento de horários de trabalho obrigatório;

Encerramento de estabelecimentos comerciais a partir das 22h00;

Restaurantes com grupos limitados a 6 pessoas e funcionamento até às 22h30;

e funcionamento até às 22h30; Eventos e celebrações limitados a 5 pessoas (salvo se do mesmo agregado familiar);

Proibidas feiras e mercados de levante;

Teletrabalho obrigatório, salvo impedimento do trabalhador.

Pandemia acelera na Europa e tem já metade dos novos casos no mundo

A Organização Mundial da Saúde disse esta quarta-feira que houve uma "maior aceleração" na disseminação da doença covid-19 na Europa, responsável por cerca de metade dos novos casos registados no mundo na última semana.

No seu relatório semanal a agência de saúde da Organização das Nações Unidas adianta que os países europeus registaram um aumento de 46% nas mortes em comparação com a semana anterior. Embora as mortes também tenham aumentado no continente americano, a taxa de aumento foi de apenas 2%.

Na Europa, França, Itália e Reino Unido relataram o maior número de novos casos, enquanto Andorra, a República Checa e a Bélgica relataram a maior taxa per capita.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 47.520.750 casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

