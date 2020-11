Forças Armadas desenvolvem modelo para ajudar na gestão das camas hospitalares

As Forças Armadas desenvolveram um modelo estatístico para ajudar os hospitais a gerirem as camas hospitalares na área da Grande Lisboa.

O modelo de gestão centralizada de camas hospitalares prevê o número de camas necessárias quatro dias antes. As autoridades esperam avançar com previsões a mais longo prazo e no norte do país.

Quatro militares especialistas em planeamento começaram agora a colaborar com as autoridades de saúde. Os oficiais afastam, para já, a necessidade de se avançar com hospitais de campanha.

A falta de coordenação na gestação das camas era criticada por médicos.

