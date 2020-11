Pandemia levou ao cancelamento de 96 mil cirurgias até setembro

A pandemia de Covid-19 já cancelou 96 mil cirurgias até setembro e vai deixar milhão e meio de consultas por fazer. As contas são oficiais no dia em que a ministra da Saúde vai prestar esclarecimentos ao Parlamento. Marta Temido estima que este ano termine com menos 12,5% das consultas médicas nos hospitais e menos quase 22% das cirurgias.