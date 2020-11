Estado de emergência. "Governo está mais virado para o recolher obrigatório"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou esta sexta-feira o estado de emergência em Portugal, por 15 dias, a partir de segunda-feira, para permitir medidas de contenção da covid-19.

De acordo com Bernardo Ferrão, este estado de emergência tem um nível de abrangência menor porque pretende, sobretudo, reforçar a segurança jurídica das medidas. Porém, o decreto dá mais abertura ao uso das Forças Armadas.

O Governo estará a planear avançar com o recolher obrigatório entre as 23 e as 06 horas, o que permitirá que a restauração e o setor dos espetáculos não saiam lesados.

O Conselho de Ministros reúne-se este sábado, a partir das 18 horas, para concretizar as medidas previstas no decreto presidencial do estado de emergência.

O projeto de decreto aprovado permite: