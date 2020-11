Congresso do PCP. Data mantém-se apesar das restrições do estado de emergência 

Jerónimo de Sousa disse este domingo que o PCP continua a preparar o congresso do partido para o último fim de semana deste mês, independentemente das restrições de circulação decretadas pelo Governo.

Depois de já ter garantido que serão cumpridas todas as normas de segurança, o secretário-geral do PSP deu como adquirida a realização do congresso do partido.

Recorrendo a uma palavra pouco comum, o secretário-geral do PCP disse que "as liberdades não podem ser juguladas", depois de criticar as medidas aprovadas no Conselho de Ministros de sábado.