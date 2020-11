As novas medidas do estado de emergência

O recolher obrigatório durante a semana à noite e aos fins de semana nos 121 concelhos mais afetados é uma das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa, para o estado de emergência, que entra em vigor esta segunda-feira, dia 9, para combater a pandemia do novo coronavírus.

AS MEDIDAS DO ESTADO DE EMERGÊNCIA:

1. Controlo de temperatura corporal

No acesso a:

Locais de trabalho

Estabelecimentos de ensino

Meios de transporte

Espaços comerciais, culturais e desportivos

2. Testes de diagnóstico

Estabelecimentos de saúde

Lares

Estabelecimentos de ensino

Entrada e saída de território continental, por via aérea ou marítima

Estabelecimentos prisionais

Outros locais, por determinação da DGS

3. Utilização de estabelecimentos de saúde dos setores privado e social

4. Mobilização de recursos humanos para reforço da capacidade de rastreio

Trabalhadores em isolamento profilático

Trabalhadores de grupos de risco

Professores sem componente letiva

Militares das Forças Armadas

5. Limitação de circulação na via pública nos 121 concelhos, entre as 23h e as 5h

6. Limitação de circulação na via pública nos 121 concelhos, ao fim-de-semana a partir das 13h até às 5h do dia seguinte

Nos próximos dois fins de semana, o comércio terá de encerrar a partir das 13h e os restaurantes só poderão funcionar em take away e entrega de refeições ao domicílio. No entanto, o serviço de take away só poderá estar disponível até às 13h.

Costa defende que se deve "fazer tudo" para controlar a pandemia

Durante a conferência de imprensa, após o Conselho de Ministros extraordinário, o primeiro-ministro defendeu que deve ser feito "tudo" para controlar a pandemia da covid-19, afirmando que as medidas tomadas até agora e os comportamentos não têm sido suficientes.

"Não podemos ter a menor dúvida de que tudo há que fazer para controlar a pandemia"

António Costa justificou a novas medidas com os números da covid-19 em Portugal.

Sobre a limitação da circulação, o chefe de Governo disse:

"Temos a nítida noção de que o convívio social tem um contributo muito importante para a disseminação" do contágio e que a propagação se desenvolve no período pós laboral.

Governo

Contratualizadas 116 camas para doentes covid aos hospitais privados no norte

O Estado, através da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N), já contratualizou com os setores privado e social a utilização de 116 camas hospitalares para tratar doentes covid, adiantou o primeiro-ministro.

A utilização, "preferencialmente por acordo", de camas hospitalares do setor privado e social é uma das medidas.

"Neste momento, por acordo, já temos só para doentes covid 116 camas contratadas na ARS-N, com o Hospital Fernando Pessoa, com o Hospital da Trofa, com a CUF Porto e ainda com a União das Misericórdias Portuguesas", disse o primeiro-ministro.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta sábado que há mais 56 mortes e 6.640 novos casos de Covid-19 em Portugal. No total, o país regista 2.848 vítimas mortais e 173.540 infetados pelo novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas estão mais 26 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 366.

Em relação aos internamentos em enfermaria estão 2.420 pessoas internadas, menos cinco do que na sexta-feira.

A DGS revela que estão ativos 72.945 casos de infeção, mais 2.591 do que na sexta-feira. Também nas últimas 24 horas foram dados como recuperadas 3.993 pessoas, num total de 97.747 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 11.661 pessoas, mais 91.350 que nas últimas 24 horas.