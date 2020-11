Estado de emergência volta a fustigar negócios. Há restaurantes e lojas a avançar para insolvência

Entre as medidas restritivas anunciadas no sábado pelo Governo no âmbito do decreto do estado de emergência, as limitações de circulação são as que mais preocupam os restaurantes e o comércio.

Com quebras na faturação superiores aos 60%, o setor teme que agora as empresas tenham de avançar para a insolvência.

O Governo já tinha anunciado medidas de apoio ao setor, como a criação de subsídios às micro e pequenas empresas e o desenvolvimento de um mecanismo que converte empréstimos com garantia do Estado em créditos a fundo perdido. Para os empresários, as medidas são insuficientes.