Vacina da Pfizer. Disponível para toda a população "no melhor dos cenários" no verão de 2021

Joaquim Ferreira, Professor de Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, considera que o anúncio da Pfizer sobre uma vacina 90% eficaz é "positivo" e "notável". Para o especialista, é um número impressionante.

"Deixa-nos muito entusiasmados para ver melhor o desenvolvimento dos dados", afirmou.

Na Edição da Noite, defendeu que os dados disponíveis são ainda "muito preliminares", no entanto, têm credibilidade.

"Estamos a falar quase de ficção científica do ponto de vista da velocidade. É quase um milagre, é impressionante", disse, lembrando que os resultados foram conseguidos em apenas 10 meses.

No entanto, o professor de Farmacologia lembrou que ainda não se sabe quando é que a vacina contra a covid-19 vai estar disponível para toda a população mundial, prevendo, "no melhor cenário", que só esteja disponível no verão do próximo ano.

O especialista referiu também que não se sabe se tem a mesma eficácia para os mais idosos.

