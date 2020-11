Entre as medidas em vigor nos 121 concelhos com mais casos de covid-19 inclui-se a proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 05h00 em dias de semana e, nos próximos dois fins de semana, a partir das 13h00.

Em Lisboa, na primeira noite de recolher obrigatório, as ruas estiveram quase desertas. As forças de segurança estão a fiscalizar o cumprimento das regras, inclusive nos transportes públicos.

