Câmara de Lisboa vai dar ajudas até aos 8 mil euros ao comércio

Há muitos negócios que vão ser afetados pelo recolher obrigatório a partir das 13 horas no fim de semana. Na capital, a Câmara de Lisboa já veio anunciar ajudas extra, mas - para já - a Câmara do Porto não prevê fazer o mesmo.

Do apoio a fundo perdido da autarquia de Lisboa vão beneficiar apenas as empresas de comércio e restauração com um volume de negócios até 500 mil euros anuais e com quebras nas receitas de pelo menos 25%.

As medidas são positivas, dizem os representantes do setor, mas consideram que não compete às autarquias locais atribuir estes apoios.