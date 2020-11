Câmara de Lisboa vai atribuir verba para atenuar quebras no comércio 

Os donos de lojas e restaurantes de Lisboa vão receber dinheiro da autarquia para atenuar a quebra no negócio. Os valores variam entre os 4 mil e os 8 mil euros a fundo perdido, sem necessidade de reembolso.

Os beneficiários serão as empresas de comércio e restauração com um volume de negócios até 500 mil euros e que estejam com quebras de pelo menos 25%.

Os valores serão atribuídos em duas tranches: a primeira em dezembro e a segunda em fevereiro de 2021. A autarquia pretende que o acesso seja simplificado e pouco burocrático.