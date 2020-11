Portugal em estado de emergência. Quais as medidas em vigor?

Portugal entrou esta segunda-feira em estado de emergência, desde as 00h00 até 23 de novembro, para combater a pandemia de Covid-19, impondo entre outras medidas o recolher obrigatório noturno em 121 concelhos com mais casos de infeção.

Esta medida de proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 5h00 em dias de semana e, nos próximos dois fins de semana, a partir das 13h00 é aplicada nos 121 concelhos considerados de risco elevado de transmissão de Covid-19.

Entre estes municípios, que abrangem 70% da população residente, incluem-se todos os concelhos das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.

A medida foi aprovada em Conselho de Ministros extraordinário realizado no sábado à noite e prevê exceções como deslocações para o trabalho, regresso ao domicílio, situações de emergência, passeio higiénico na proximidade da habitação ou passeio de animais, entre outras.

Novas medidas:

1. Controlo de temperatura corporal

No acesso a:

Locais de trabalho

Estabelecimentos de ensino

Meios de transporte

Espaços comerciais, culturais e desportivos

O primeiro-ministro assegura que não está a ser considerado nenhum encerramento das escolas, salientando que o Governo pretende preservar o direito a estudar e a trabalhar, pelo que concentra as medidas mais restritivas ao fim de semana.

2. Testes de diagnóstico

Estabelecimentos de saúde

Lares

Estabelecimentos de ensino

Entrada e saída de território continental, por via aérea ou marítima

Estabelecimentos prisionais

Outros locais, por determinação da DGS

António Costa precisou que uma das medidas é a "possibilidade da realização de testes de diagnóstico no acesso a um conjunto de espaços e ou instituições", nomeadamente testes antigénios, de caráter mais rápido.

3. Utilização de estabelecimentos de saúde dos setores privado e social

4. Mobilização de recursos humanos para reforço da capacidade de rastreio

Trabalhadores em isolamento profilático

Trabalhadores de grupos de risco

Professores sem componente letiva

Militares das Forças Armadas

5. Limitação de circulação na via pública nos 121 concelhos, entre as 23h e as 5h

6. Limitação de circulação na via pública nos 121 concelhos, ao fim-de-semana a partir das 13h até às 5h do dia seguinte

Nos próximos dois fins de semana, o comércio terá de encerrar a partir das 13h e os restaurantes só poderão funcionar em take away e entrega de refeições ao domicílio. No entanto, o serviço de take away só poderá estar disponível até às 13h.

O primeiro-ministro, António Costa, disse que o incumprimento do recolher obrigatório não é "uma questão penal", mas garantiu que os cidadãos que não o cumprirem serão conduzidos pelas autoridades às suas residências.

Quais as exceções nas novas medidas?

Deslocações a mercearias, supermercados ou farmácias é uma das exceções na proibição de circulação na via pública nas tardes e noites dos próximos dois fins de semana, nos 121 concelhos de maior risco de contágio pelo novo coronavírus.

Segundo o decreto que regula a aplicação do estado de emergência, publicado na noite deste domingo em Diário da República, são permitidas as "deslocações a mercearias e supermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e animais".

Nestes estabelecimentos, lê-se no diploma, "podem também ser adquiridos outros produtos que aí se encontrem disponíveis".

Contudo, as deslocações admitidas, que são detalhadas em 13 alíneas do decreto, devem ser efetuadas "preferencialmente desacompanhadas e devem respeitar as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar entre as pessoas".

Também é possível sair à rua para curtos passeios a pé e com animais de companhia, sozinho ou com membros do agregado familiar.

Quem necessite de sair de casa por motivos de saúde ou de força maior pode fazê-lo, desde que devidamente justificados.

Entre outras exceções estão também as saídas para trabalhar. Vai ser preciso declaração da entidade empregadora ou uma declaração própria caso seja trabalhador independente.

Forças de segurança e profissionais de saúde não precisam de justificação.

Quais os 121 concelhos em maior risco?

Alcácer do Sal Odivelas Alcochete Oeiras Alenquer Oliveira de Azeméis Alfândega da Fé Oliveira de Frades Alijó Ovar Almada Palmela Amadora Paredes de Coura Amarante Paredes Amares Penacova Arouca Penafiel Arruda dos Vinhos Peso da Régua Aveiro Pinhel Azambuja Ponte de Lima Baião Porto Barcelos Póvoa de Varzim Barreiro Póvoa do Lanhoso Batalha Redondo Beja Ribeira da Pena Belmonte Rio Maior Benavente Sabrosa Borba Santa Comba Dão Braga Santa Maria da Feira Bragança Santa Marta de Penaguião Cabeceiras de Basto Santarém Cadaval Santo Tirso Caminha São Brás de Alportel Cartaxo São João da Madeira Cascais São João da Pesqueira Castelo Branco Sardoal Castelo de Paiva Seixal Celorico de Basto Sesimbra Chamusca Setúbal Chaves Sever do Vouga Cinfães Sines Constância Sintra Covilhã Sobral de Monte Agraço Espinho Tabuaço Esposende Tondela Estremoz Trancoso Fafe Trofa Figueira da Foz Vale da Cambra Fornos de Algodres Valença Fundão Valongo Gondomar Viana do Alentejo Guarda Viana do Castelo Guimarães Vila do Conde Idanha-a-Nova Vila Flor Lisboa Vila Franca de Xira Loures Vila Nova de Cerveira Macedo de Cavaleiros Vila Nova de Famalicão Mafra Vila Nova de Gaia Maia Vila Pouca de Aguiar Marco de Canaveses Vila Real Matosinhos Vila Velha de Ródão Mesão Frio Vila Verde Mogadouro Vila Viçosa Moimenta da Beira Vizela Moita Mondim de Basto Montijo Murça

Esta lista de concelhos com maior risco de contágio pelo novo coronavírus é atualizada quinzenalmente, o que significa que pode sofrer alterações no próximo fim de semana, uma vez que foi divulgada após o Conselho de Ministros realizado no sábado, dia 31 de outubro.

Na semana passada, o Governo já tinha aprovado outras medidas para conter a pandemia no continente como grupos em restaurantes limitados a seis pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

Segundo a Direção-Geral da Saúde, Portugal já registou 2.896 mortes e 179.324 casos de infeção.