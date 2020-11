"Sentimo-nos abandonados". Proprietários da restauração em Alfama pedem apoios

Sem clientes para pagar as despesas dos espaços, os empresários da restauração do Bairro de Alfama temem que a única solução seja o encerramento dos estabelecimentos.

Pedem, por isso, apoio ao Governo para fazer face à perda de receita, que terá um impacto ainda maior nos dois próximos fins de semana, devido ao recolher obrigatório a partir das 13h.

Consideram essencial a aplicação de medidas para combater a pandemia de covid-19, no entanto acusam a autarquia de não aceitar as propostas apresentadas pela a Associação de Comerciantes para reduzir as taxas municipais.