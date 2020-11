Covid-19. Alemanha, Ucrânia e Rússia atingem novos máximos diários

No estado alemão da Baviera, o espírito natalício chega de carro. Foi criado um mercado, sem ajuntamentos, onde as compras são feitas diretamente ao condutor. A Alemanha atingiu um novo máximo diário de infeções de Covid-19 e os próximos dias são cruciais para se definir se o confinamento se estende para além do fim do mês.

Em França, o número de infeções começou a diminuir, mas não o suficiente para relaxar as medidas. O confinamento irá manter-se nas próximas duas semanas para que seja possível achatar a curva epidemiológica, com vista a aliviar as medidas na época de Natal.

A Áustria prepara para apertar as medidas: encerramento de centros comerciais e escolas – à exceção das creches e do ensino primário. Este novo pacote de medidas está a ser discutido e deverá ser anunciado amanhã, avança a imprensa local.

Já em Espanha foi aplicada uma nova regra para os turistas que cheguem ao país sem teste à Covid-19. A partir de dia 23 poderão ter de pagar multas até seis mil euros. Portugal está também na lista de países de risco.

A Catalunha é uma das regiões com mais infeções. Por isso, prolongou o confinamento por mais 10 dia, mantendo os bares e restaurantes fechados,

A Ucrânia e a Rússia voltaram a registar máximos diários de infeção pelo novo coronavírus. Entre os 11.800 casos registados na Ucrânia, 555 são profissionais de saúde. O presidente está internado com sintoma leves e fez um vídeo para mostrar que está bem e vai continuar a trabalhar.

Na Rússia foram registadas quase 22 mil novas infeções, das quais seis mil foram identificas em Moscovo. A partir desta sexta-feira os cafés e restaurantes encerram às 23h e os alunos do ensino secundário e superior vão passar a ter aulas à distância.