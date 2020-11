Covid-19. Apoio à restauração "é um abono de família que não vai resolver o problema"

O Presidente da Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa, Bruno Bobone, prevê "desemprego e caos social", caso o Governo não financie as empresas com o dinheiro que vai receber da União Europeia.

Na Edição da Noite, lembrou que as empresas estão "numa aflição enorme" e considerou que a ajuda do Estado para a restauração não resolve nada.

"Esse apoio é um abono de família que não vai resolver o problema", afirmou.

Bruno Bobone realçou ainda que "há uma grande probabilidade" de muitas mepresas falirem.

