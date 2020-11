"Medidas vão ter de ser cada vez mais restritivas, mais inibidoras da nossa liberdade"

O subdiretor de informação e jornalista da SIC Pedro Cruz considerou que as medidas anunciadas pelo governo esta quinta-feira são "equilibradas, justas e adequadas" porque fazem um "equilíbrio entre a doença e a economia". No entanto, realçou que vão ser cada vez mais restritivas.

"As medidas vão ter de ser cada vez mais restritivas, mais inibidas da nossa liberdade de circulação", afirmou, acrescentando: "julgo que vamos ter um período daqui para a frente com o estado de emergência renovado e com outro a seguir".