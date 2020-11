Há diferenças entre a primeira e a segunda vagas da pandemia. A explicação de Graça Freitas

Em entrevista, a Diretora-geral da Saúde refere as diferenças entre a primeira e a segunda vaga de casos de Covid-19 e diz que foi criada uma comissão técnica para definir os grupos que têm prioridade para tomar a vacina.

Graça Freitas diz que há diferenças importantes na segunda vaga em relação à primeira, registada na primavera. Começa por explicar que o perfil etário e diferente e que é no grupo de pessoas com 20 a 50 anos que está a maioria dos infetados.

Explica ainda que os internados ficam cada vez menos tempo em enfermaria ou Unidades de Cuidados Intensivos porque os médicos já têm mais conhecimento e há mais tratamentos que se podem fazer.

Com o desenvolver da pandemia, sabe-se cada vez melhor quais são os sintomas da Covid-19. Cansaço ou dores musculares têm sido apontados pelos doentes como sintomas habituais, mas a DGS diz que são demasiado comuns para que seja pedido um teste.

“O que as autoridades estão a fazer, internacionalmente, é tentar encontrar o conjunto de sintomas mais específico da Covid-19, para que quando procuram num conjunto de pessoas terem maior probabilidade de acertar naqueles parâmetros, nomeadamente, perda do olfato ou do sentido do paladar”, disse.