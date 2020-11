Portugal com mais 55 mortes e 6.602 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário deste sábado que há mais 55 mortes e 6.602 novos casos de Covid-19 em Portugal.

Nas últimas 24 horas estão mais 25 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 413. Em relação aos internamentos em enfermaria estão 2 798 pessoas internadas, menos uma do que na sexta-feira.

A DGS revela que estão ativos 85.444casos de infeção, mais 1.412do que na sexta-feira. Foram dados como recuperadas mais 5.135 pessoas, totalizando 122.517 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 91.936 pessoas, mais 1.511 nas últimas 24 horas.

Segundo o boletim, a região Norte regista o maior número de infeções e de mortos nas últimas 24 horas, seguindo-se a região de Lisboa e Vale do Tejo.

Ordem dos Médicos pede ao Governo para divulgar dados por concelho

A Ordem dos Médicos pede mais informações sobre a pandemia para tomar medidas mais precisas em cada concelho. Uma delas é, por exemplo, a taxa de incidência a catorze dias dos novos casos por cem mil habitantes em todos os concelhos do país.

Em comunicado, a Ordem dos Médicos, aponta a necessidade de confinamentos seletivos a nível regional durante, no mínimo, duas a três semanas. No entanto, garantem a manuntenção da atividade do comércio de bens essenciais, das creches e das escolas.

A Ordem pede ainda ao Governo que sejam divulgados os dados por concelho e que os portugueses tenham acesso aos números enviados para o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.



O especialista em Saúde Pública Tiago Correia afirmou na SIC Notícias que a gestão da pandemia falhou no mês de outubro.

"Está a acontecer a progressão expectável quando perdemos a capacidade de rastrear numa altura em que estamos em contágio comunitário", acrescentou.

Na Edição da Noite, explicou que o recolher obrigatório não vai ter efeito imediato no número de novas infeções. O especialista alertou também para a urgência de parar as cadeias de transmissão do vírus e lembrou a diferença entre "família e agregado familiar".