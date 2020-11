Covid-19. GNR e PSP queixam-se de que listas de confinamento chegam com atraso

As duas maiores associações sindicais da PSP e da GNR dizem que as listas para fiscalizar os infetados ou suspeitos de terem covid-19 têm chegado desatualizadas.

Queixam-se que o problema não é novo e que piorou com o aumento do número de casos.

As associções sindicais dizem que com muitas das vezes, as denúncias de que os isolamentos não estão a ser cumpridos partem de vizinhos ou conhecidos.

As forças de segurança temem que os atrasos piorem ainda mais se o número de novos casos continuar a aumentar.