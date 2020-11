Covid-19. Governo francês sem data para o fim do confinamento no país

O ministro da Saúde francês disse esta terça-feira que o Governo ainda não tem uma data para terminar o confinamento nacional imposto devido à pandemia de covid-19.

As restrições foram impostas no país a 30 de outubro e teriam um período de 30 dias. Numa entrevista à emissora francesa BFM, Olivier Veran adiantou, no entanto, que as restrições não iam ser levantadas a 1 de dezembro.

No confinamento, os cidadãos podem sair uma hora por dia, no máximo a um quilómetro de casa, para caminhar ou praticar desporto, estando abertos os infantários e os estabelecimentos de ensino básico e secundário.

Podem ser celebrados casamentos e funerais, embora com presenças muito limitadas (máximo seis e 30 pessoas, respetivamente).

Os estabelecimentos que recebem público e o comércio não essencial estão encerrados.

França ultrapassa as 45 mil mortes por covid-19

No último boletim diário, as autoridades francesas deram conta de mais 508 mortes devido à covid-19, elevando assim o número total de mortos no país para 45.054 pessoas desde o início da pandemia.

O número de hospitalizações em França está agora em 33.466 pacientes.

De domingo para segunda-feira, foram registados 9.406 novos casos de covid-19, tendo já sido registados no total 1.991.233 casos no país. A taxa de positividade dos testes é de 16,4%.