Covid-19. Hospitais de Coimbra e Viseu estão no limite

Na região centro do país, começa a aumentar a pressão nos dois maiores hospitais. Coimbra e Viseu juntos têm mais de 230 doentes internados, 27 dos quais em cuidados intensivos e nos dois os recursos humanos estão no limite.

Os dois maiores hospitais da região Centro do país começam a sentir os efeitos do crescimento do número de infetados com covid-19. Tanto o Centro Hospitalar de Viseu como o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra receberam nas últimas semanas doentes vindos dos hospitais a Norte do país sem resposta para tantos casos covid.

