Hospital da Guarda reforça número de camas de internamento dedicado à covid-19

O Hospital da Guarda já teve de reforçar o número de camas de internamento dedicado à covid-19. E nos cuidados intensivos está prestes a atingir o limite da capacidade.

Nas últimas 24 horas, morreram seis doentes covid naquele hospital. Pondera-se agora abrir uma área de cuidados intermédios para receber mais doentes, decisão que está dependente da contratação de mais recursos humanos.

A situação é menos preocupante no Hospital de Bragança, embora 10 das 13 camas dos cuidados intensivos estejam já preenchidas.

Há mais folga no internamento em enfermaria, das 60 camas existentes, apenas 46 estão ocupadas. No entanto esta situação pode agravar-se, tendo em conta o elevado número de infetados no distrito.