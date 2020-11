Covid-19 no Norte. Taxa de ocupação em UCI ultrapassa os 90% em alguns hospitais 

A taxa de ocupação em cuidados intensivos já ultrapassou 90% em alguns hospitais do Norte do país. Em resposta, o Governo anunciou mais camas e mais unidades de cuidados intensivos, numa altura que alguns hospitais da Grande Lisboa também começam a esgotar as possibilidades de receber mais doentes.

Portugal é o 10.º país europeu com mais casos por 100 mil habitantes e, no início da pandemia de covid-19, era um dos países com menos unidades de cuidados intensivos. Agora, numa luta contra o tempo, os hospitais reorganizam serviços para conseguir aumentar o número de camas para doentes covid.

De Norte a Sul do país estão a ser construídas ou improvisadas novas unidades, de modo a aliviar a pressão a norte.

Os hospitais da Grande Lisboa estão a receber doentes do Norte. Na última semana, o Santa Maria recebeu 18 doentes, dos quais 11 já tiveram alta.

Covid-19. Mais 230 camas de internamento para o Norte

O Governo anunciou esta segunda-feira a abertura de mais de 230 camas de internamento para o Norte, que resultam da "reorganização" de serviços, adaptação de espaços e que provam o "esforço" do Serviço Nacional de Saúde para "dar respostas".

O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Marta Temido, em Vila Verde, distrito de Braga, durante a cerimónia de assinatura de acordos com 10 Santas Casa da Misericórdia, presidida pelo primeiro-ministro, António Costa.

No discurso, Marta Temido fez questão de "dar nota clara sobre o esforço" do Serviço Nacional de Saúde (SNS) "em cada um dos seus núcleos, em cada uma das suas instituições, de ampliar as suas respostas".

Primeiro-ministro quer aumentar número de camas de cuidados intensivos até março

O primeiro-ministro António Costa quer aumentar as camas nas unidades de cuidados intensivos até ao início de março.

A garantia foi dada esta segunda-feira na cerimónia de assinatura dos acordos entre o Ministério da Saúde e algumas Misericórdias, em Vila Verde.

António Costa lembrou que, no início da pandemia, Portugal era o país com menor número de camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes de toda a Europa.